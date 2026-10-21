Musk se muestra desafiante ante amenazas de investigaciones de los demócratas

El multimillonario Elon Musk, aliado del presidente Donald Trump, se mostró desafiante el miércoles ante las amenazas de los demócratas, que quieren investigar la supuesta corrupción y su papel en el gobierno de Estados Unidos si ganan el control del Congreso el próximo mes.

"Quien a hierro mata, a hierro muere", escribió Musk en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad.

Primer trillonario de Estados Unidos, Musk respondió a un artículo del medio Politico sobre los planes de los demócratas de indagar en sus actividades si ganan las elecciones del 3 de noviembre.

"Quienes se meten conmigo deben entender que descubriré quién mueve realmente los hilos e iré por ellos, no solo por sus marionetas", añadió Musk en la plataforma, que utiliza regularmente para promover teorías conspirativas.

Musk es uno de los principales financiadores del Partido Republicano de Trump, asesor frecuente del presidente y un gran beneficiario de contratos gubernamentales a través de su imperio SpaceX.

También controla la empresa pionera de coches eléctricos Tesla.

Tras ayudar a financiar el regreso de Trump al poder en las elecciones de 2024, Musk dirigió un proyecto para recortar el gasto del gobierno estadounidense, destapando presuntos fraudes masivos.

Los demócratas llevan años intentando investigar sus negocios.

Los republicanos controlan actualmente el Senado y la Cámara de Representantes.

Sin embargo, se prevé que los demócratas ganen al menos la cámara baja el 3 de noviembre.

Esto pondría a los demócratas al frente de poderosos comités de investigación, con facultad para obligar a testificar, y convertiría a Musk en un objetivo prioritario.

"La cantidad de conflictos de intereses es asombrosa", declaró la influyente demócrata Zoe Lofgren, según recoge el reportaje de Politico.

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