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LA NACION

Nacionales anotan tres en la 8ª y remontan para cortar racha de siete derrotas al superar 4-3 a Angelinos

El venezolano Jorbit Vivas, de los Nacionales de Washington, festeja tras batear un doble de dos car
El venezolano Jorbit Vivas, de los Nacionales de Washington, festeja tras batear un doble de dos carNick Wass - FR67404 AP

WASHINGTON (AP) — Jorbit Vivas conectó un doble de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada y llevar el viernes a Washington a una victoria por 4-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles, que puso fin a la racha de siete derrotas de los Nacionales.

Los Angelinos ganaban 2-1 antes de que el bateador emergente Andrew Pinckney empatara con un elevado de sacrificio ante el mexicano Samy Natera Jr. (1-2) en la octava.

Luego, el venezolano Vivas conectó un batazo elevado que cayó en la esquina del jardín derecho para poner el encuentro 4-2.

Clayton Beeter (6-5) se llevó el triunfo como relevista, y Erik Tolman trabajó la novena para su segundo salvamento. Tolman permitió un doble impulsor de Christian Moore que estuvo cerca de rebasar la barda entre el jardín derecho y el central para un jonrón que hubiera significado el empate.

Pero la esférica se quedó dentro del parque, y el zurdo retiró al bateador emergente Kyren Paris con un elevado para terminar el juego.

AP
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