NASA descubre un nuevo cráter en la Luna, "único en un siglo"

Un investigador de la NASA descubrió un masivo y recién formado cráter en la Luna, un hecho que solo sucede "una vez por siglo o incluso más", según científicos.

El cráter, denominado "McGetchin", mide 222 metros de ancho, indicó la NASA en una publicación en su blog.

Se cree que se formó en la primavera de 2024 tras el impacto de un cometa o un asteroide contra la Luna. Los investigadores describen el objeto que lo provocó como del tamaño de un edificio de tres a seis pisos de altura.

"Los científicos estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna alrededor de una vez por siglo, o incluso más", dijo la NASA.

Aunque el cráter ha estado allí por años, no fue descubierto sino hasta que Robert Wagner, un investigador del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, en inglés) de la NASA, lo notó durante un nuevo escaneo de la superficie lunar.

El cráter apareció como una "gran mancha brillante rodeada por un halo oscuro" en las imágenes de la sonda LRO, que estudia la Luna desde 2009.

Un estudio publicado el miércoles en la revista científica Science Advances determinó que era el cráter nuevo más grande jamás descubierto en el sistema solar.

Aunque la Luna tiene numerosos cráteres, muchos de ellos más grandes que McGetchin, estudiar la formación de uno en tiempo real podría ayudar a ampliar el conocimiento sobre la geología de la Luna.

Ese conocimiento serviría para preparar mejor a las futuras misiones tripuladas al satélite, que actualmente son planeadas tanto por Estados Unidos como por China.