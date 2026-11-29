Nashville SC no pudo contra FC Cincinnati y quedó eliminado este sábado de los playoffs de la MLS tras una temporada histórica de 77 puntos, mientras que el Chicago Fire de Robert Lewandowski también despidió de la lucha por el título.

Después de firmar una campaña récord, Nashville no pudo superar a FC Cincinnati y quedó eliminado al perder 1-0 el segundo partido de la serie al mejor de tres encuentros.

El equipo repite así la historia del Inter Miami de Lionel Messi en 2024, cuando el mejor conjunto de la temporada regular cayó ante Atlanta United en la primera ronda.

"Hay dos cosas que son verdad: estamos orgullosos de la temporada que tuvimos, del sacrificio y, sin duda, hemos dado un paso hacia adelante", comentó BJ Callaghan, entrenador de Nashvillle.

"Queda claro que nos falta todavía, hay un nivel importante de decepción y espero que este dolor se convierta en hambre para conseguir más", agregó.

- Son sigue vivo -

Por su parte, el surcoreano Son Heung-min firmó un doblete en la victoria 4-1 de Los Ángeles FC sobre St. Louis City, un resultado que igualó 1-1 la serie y forzó un tercer partido para definir al clasificado.

Son abrió el marcador a los siete minutos y amplió la ventaja a los 22, después de que el gabonés Denis Bouanga anotara el segundo tanto local a los 20.

El finlandés Leo Walta aseguró el triunfo a cinco minutos del final, luego del descuento de Damion Downs (80').

La previa estuvo marcada por la incertidumbre tras un temblor en la costa oeste de Estados Unidos, dos horas antes del encuentro. LAFC informó que una inspección del BMO Stadium confirmó que las condiciones eran seguras para disputar el partido.

- Lewandowski también dice adiós -

La eliminación de favoritos como Nashville, sumada a las del Inter Miami de Lionel Messi y del Orlando City de Antoine Griezmann, tuvo este sábado otro capítulo con la Lewandowski.

Charlotte FC venció 2-1 al Chicago Fire y avanzó por primera vez a las semifinales del Este, dejando fuera al delantero polaco en su primera temporada en la MLS.

Lewandowski, de 38 años, anotó diez goles en 21 partidos de liga y marcó en los dos encuentros de la serie de primera ronda. En la derrota del domingo pasado había convertido el tanto del descuento.

Charlotte se adelantó este sábado con un gol del francés Allan Saint-Maximin (8), pero el suizo Maren Haile-Selassie igualó para Chicago (54). Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, el israelí Idan Toklomati marcó el 2-1 en el minuto 90+5, tras una pared con el español Pep Biel.