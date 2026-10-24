Nashville se corona como el mejor de la temporada regular de la MLS

Por primera vez en su historia, el Nashville SC se coronó este sábado como ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, luego de imponerse como visitante 2-0 al CF Montreal.

El trofeo, que se entrega desde la temporada 1996, se adjudica al equipo con el mejor récord en la tabla combinada entre las conferencias Este y Oeste de la liga estadounidense y tiene como principal incentivo un cupo en la Copa de Campeones de Concacaf.

"Regresamos a casa con el Shield y el sueño del campeonato de MLS", dijo el australiano Patrick Yazbek al finalizar el partido.

Al mismo tiempo, Nashville se asegura aún más ventaja para asegurar la localía durante los playoffs de MLS, incluso si llega a la gran final.

El equipo dirigido B.J. Callaghan, candidato a Entrenador del Año en MLS, encontró el camino a la victoria con certeras definiciones dentro del área del inglés Sam Surridge (51') y el alemán Hany Mukhtar (76').

El chileno Alexis Sánchez disputó los 79 minutos para el cuadro canadiense que con este resultado ha quedado oficialmente eliminado de los playoffs.

La jornada 32 continuará con el duelo entre Red Bull New York en Inter Miami con Lionel Messi dentro de la convocatoria después de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes durante la semana.