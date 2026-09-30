Navarro revela su batalla contra una enfermedad y cierra su temporada

La estadounidense Emma Navarro, ganadora de tres títulos de la WTA, reveló este miércoles que ha luchado durante tres años contra problemas de salud que afectaron su carrera y anunció que pondrá fin anticipadamente a su temporada 2026 para centrarse en su recuperación física.

La tenista de 25 años, vigesimacuarta del ranking WTA, hizo la revelación en una emotiva publicación en Instagram, donde explicó que el año pasado fue diagnosticada con deficiencia energética relativa en el deporte (RED-S) e hipotiroidismo de Hashimoto, trastornos que le provocaron mareos, dolores de cabeza, fatiga constante y dificultades para pensar con claridad.

"Me tomaré el resto de este año para ajustar mi medicación y mis protocolos de nutrición, con la esperanza de poder volver a sentirme al 100%", escribió Navarro.

La estadounidense aseguró que, tras consultar a médicos y especialistas en noviembre pasado, descubrió que llevaba años alimentándose de manera insuficiente y que su organismo había comenzado a reaccionar en defensa propia.

"Durante el último año me he dedicado de lleno a esto", señaló. "Aunque me tomó un tiempo empezar a sentirme mejor, fui progresando poco a poco".

Pese a los problemas físicos, Navarro atravesó una de las etapas más exitosas de su carrera. Este año conquistó el torneo de Estrasburgo, fue finalista en Nottingham y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, su cuarta presencia en esa instancia de un Grand Slam.

La jugadora, que llegó al octavo puesto del ranking mundial tras alcanzar las semifinales del US Open de 2024, recordó que durante largos períodos sufrió enfermedades recurrentes, falta de energía y problemas de concentración.

"No podía ver la pelota. No podía moverme. No podía jugar. Ni siquiera podía sentir", escribió al recordar una crisis sufrida en China después de aquella histórica actuación en Nueva York.

Navarro espera regresar al circuito durante la gira australiana de 2027.