NBA sanciona y multa a los Clippers por violar el tope salarial

La NBA sancionó este miércoles con una multa millonaria a Los Angeles Clippers y le retiró 5 selecciones de primera ronda del draft por violar las normas salariales relacionadas con el contrato de su estrella, Kawhi Leonard.

Las sanciones llegan después de que una investigación de la liga concluyera que los Clippers ayudaron a Kawhi Leonard a eludir las restricciones del tope salarial mediante acuerdos comerciales con patrocinadores vinculados a la franquicia, una maniobra que vulneró las normas de equilibrio financiero de la NBA.

"El sistema de compensación a los jugadores, negociado colectivamente, es un componente fundamental de la competición basquetbolística que la liga supervisa en beneficio de los equipos y los jugadores y, en última instancia, de los aficionados", afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por los fallos institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta conducta indebida", agregó.

Los Clippers fueron multados con 30 millones de dólares y perderán una elección de primera ronda del draft de la NBA cada año entre 2029 y 2033.

Leonard, por su parte, fue multado con 700.000 dólares.

El dueño del equipo, Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, fue vetado de todas las actividades de la NBA y del equipo durante un año.

También la presidenta de operaciones de negocios del club, Gillian Zucker, fue suspendida un año sin sueldo; y el presidente de operaciones de básquet de los Clippers, Lawrence Frank, fue suspendido seis meses.