Netflix abrirá experiencias inmersivas sobre sus mejores series en dos estados de EE.UU.: dónde y cuándo

Netflix prepara todo para llevar la experiencia del entretenimiento a un nuevo nivel con la apertura de dos “casas” emblemáticas en Pensilvania y Texas en 2025. Estos innovadores espacios, conocidos bajo el nombre de Netflix House, permitirán a los seguidores sumergirse de manera más íntima en las principales series y películas que disfrutan.

Las atracciones estarán ubicadas estratégicamente en King of Prussia, en Pensilvania, y en Galleria Dallas, en el estado de Texas. Cada Netflix House no solo será centro de entretenimiento, sino que se convertirá en destino cultural y comercial de referencia para los fanáticos. Con una extensión de más de 100 mil metros cuadrados, la compañía revitalizar antiguos locales, ambientándolos para dar la sensación a los visitantes de que se encuentran dentro de sus historias preferidas.

Las Netflix House ofrecerán merchandising exclusivo de las principales series de la plataforma Netflix

Cuáles serán las series recreadas en las nuevas Casas de Netflix

Estas muestras inmersivas estarán meticulosamente diseñadas para ofrecer a los visitantes una experiencia total dentro del universo de series icónicas como Bridgerton, Stranger Things y Squid Game. Habrá tiendas temáticas y restaurantes con menús inspirados en producciones de Netflix. Allí los fanáticos podrán vivir momentos únicos que van más allá de la pantalla.

“Aquí podrás disfrutar de experiencias inmersivas actualizadas regularmente y probar, literalmente, tus series y películas favoritas a través de ofertas únicas de comida y bebida”, aseguró Marian Lee, directora de marketing de Netflix. “Lanzamos más de 50 experiencias en 25 ciudades y Netflix House representa la próxima generación de nuestras ofertas distintivas. Estos locales darán vida a nuestras queridas historias de formas nuevas, siempre cambiantes e inesperadas”, agregó.

La elección de los estados no fue casualidad. Netflix optó por instalarse en King of Prussia y Galleria Dallas debido a que forman parte de dos de los centros comerciales más populares de EE.UU. Estas locaciones no solo garantizan un alto tráfico de visitantes, sino que también están cerca de importantes áreas urbanas, con lo que se asegura un acceso fácil y conveniente para los aficionados y turistas.

Netflix ofrece una experiencia inmersiva de la serie Bridgerton Netflix

Además de las atracciones interiores, los exteriores de las Netflix House’s prometen ser igualmente impresionantes. Los fans podrán disfrutar de esculturas impactantes y murales que fusionan personajes de sus títulos favoritos, creando un ambiente visualmente dinámico y cautivador.

Las atracciones inmersivas actuales de Netflix

The perfect bite, una cena en Toronto como en la película Glass Onion, a knives out mistery.

Té de la tarde, en Malasia, basa su inspiración en la serie Bridgerton.

Realidad virtual. La ambientación es similar a Army of Death y los participantes deben rescatar a la población de Las Vegas de una invasión zombie.

El concepto de Netflix House no es nuevo para la plataforma de streaming, que previamente ha experimentado con este tipo de experiencias temporales recreando restaurantes y atracciones basadas en series.

Actualmente, en Toronto, Neflix ofrece una cena inspirada en la película de suspenso "Glass Onion" Netflix

A medida que se acerca la fecha de apertura en 2025, la expectativa y la emoción entre los seguidores sube. La posibilidad de interactuar con escenarios de series famosas, participar en desafíos inspirados en sus programas favoritos, probar sabores nuevos y explorar merchandising exclusivo promete convertir a cada Netflix House en destino obligado.

