New York City y Nashville no se hacen daño en el inicio de la fecha 24 de la MLS

Nashville sumó este viernes su quinto partido consecutivo sin perder al empatar sin goles frente a New York City FC en el mítico Yankee Stadium, en el inicio de la vigesimocuarta jornada de la liga norteamericana (MLS).

El cuadro amarillo suma 53 puntos y es líder indiscutible del Este con una ventaja de 11 puntos sobre su más cercano rival, el Inter Miami de Lionel Messi.

Pese a mostrarse como amplio dominador del partido y generando múltiples ocasiones por el costado derecho por medio del hondureño Andy Nájar y el alemán Hany Mukhtar, Nashville no encontró efectividad frente al arco en la primera parte.

Mukhtar, de 31 años y con 10 goles en la temporada en curso, falló la más clara del partido al minuto 43 cuando quedó de frente al arco y sin portero luego de un error en la salida de los neoyorquinos, pero su remate pegó en el travesaño.

En el segundo tiempo, New York City no pudo encontrar la pelota y apostó por mantener el orden defensivo para asegurar un punto que lo siga acercando a los puestos de clasificación directa a playoffs.

Ambos equipos se combinaron para tres remates al arco en un partido disputado en la mitad de la cancha que derivó en seis tarjetas amarillas.

Los Celestes, en el séptimo lugar del Este con 29 puntos, rompen una racha de nueve partidos al hilo sin mantener el arco en cero.

Desde su llegada a la MLS en 2015, New York City FC ha utilizado Yankee Stadium como su principal sede, compartiendo el recinto con los New York Yankees y adaptando el campo de béisbol para sus partidos, algo que ha generado críticas por el estado del campo.

El inquilinato terminará con la apertura de Etihad Park, prevista para 2027, que será la primera casa permanente del club diseñada específicamente para fútbol.

La jornada de MLS continuará este sábado con 14 partidos; Inter Miami frente a Atlanta United y Vancouver Whitecaps frente a St. Louis tendrán la posibilidad de acortar distancias frente a Nashville en la lucha por el Supporters’ Shield.