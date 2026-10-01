Nike anuncia despidos ante la caída prevista de sus ventas

Nike planea recortar un número indeterminado de puestos de trabajo y establecer una nueva base en la India, en un intento por acelerar su recuperación tras otro trimestre decepcionante.

El gigante de productos deportivos dio a conocer el plan al reportar una caída de sus utilidades trimestrales debido a la disminución de las ventas.

Nike "debe hacer cambios para convertirse en una empresa más ágil, eficiente y centrada en los atletas", dijo el director ejecutivo Elliot Hill en un mensaje a los empleados.

Estos cambios "darán lugar a una reducción de empleos en toda Nike, y quiero reconocer que noticias como esta generan incertidumbre", agregó Hill, quien prometió "transparencia" en el proceso.

Las decisiones sobre el recorte de puestos de trabajo empezarán en 2027.

La empresa proyectó que las ventas en el año fiscal actual caerían en un porcentaje "alto de un solo dígito", según un comunicado de resultados.

"Estamos construyendo a Nike con visión a largo plazo", afirmó Hill durante una conferencia telefónica.

La compañía reportó una caída del 2% en sus utilidades trimestrales, que se situaron en 712 millones de US$. Los ingresos cayeron un 4% a 11.200 millones de US$ para el trimestre que finalizó el 31 de agosto, el primero del año fiscal 2027 de Nike.

A excepción de Norteamérica, donde los ingresos crecieron un 2%, Nike registró caídas en todas las demás regiones.

Nike planea construir una nueva base en Bengaluru, India, lo que representará "una inversión a largo plazo en nuevas capacidades y talento para fortalecer la forma en que atendemos a los atletas de todo el mundo, incluida la India", señaló Hill en el mensaje.