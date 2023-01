No pudo contener una reacción en el avión, compartió su historia en redes y la defenestraron

escuchar

Los aviones suelen ser un escenario de sucesos inesperados, producto, entre otras cosas, de la gran diversidad de costumbres y comportamientos que hay entre los pasajeros.

Una mujer dejó su propio testimonio al respecto al publicar su más reciente experiencia en una aeronave. Según relató, tuvo una actitud que varios pasajeros consideraron, por lo menos, como desubicada. Una opinión que, tiempo después, fue compartida por muchos usuarios en redes.

Todo comenzó cuando la viajera y su amiga decidieron beber alcohol. La pasaban bien poco antes de abordar el avión y pretendían que así fuera también en el trayecto: “Mi amiga y yo estábamos en un vuelo de larga distancia y ya habíamos tomado un montón de tragos en el aeropuerto. Luego continuamos bebiendo en el avión mientras veíamos programas de comedia para pasar el tiempo. Hicimos todo lo posible para no molestar a nadie, ni hacer ruido, ni nada”, dijo la mujer en un posteo de Reddit.

Viajar en avión es como sumergirse a un lugar desconocido porque nunca se sabe quién será el compañero de asiento Unsplash

Sin embargo, con el correr de los minutos, las dos pasajeras comenzaron a reírse a todo volumen: “Mi amiga accidentalmente derramó jugo de naranja en mis pantalones y parecía que me había hecho pis. A las dos nos pareció divertido y comencé a reírme sin control”, relató. Lo único que no pensaron es que sus risas molestarían al resto de los pasajeros.

Aunque en realidad no solo fue el tono de voz lo que enardeció a los tripulantes, según su recuento: “Poco después, la persona detrás de nosotros gritó repentinamente: ‘¿Podrías dejar de sacudir el asiento? No puedo dormir’. Supongo que la risa me hizo saltar en mi asiento y eso los estaba molestando. ¿Estaba siendo irrazonable por reírme lo suficiente como para aparentemente molestar a alguien sentado detrás de mí?”, afirmó.

“Pasajera molesta”

Según su testimonio, la mujer decidió publicar lo sucedido en Reddit para obtener las opiniones de otras personas. Les preguntó, en un trend que bien podría traducirse como “¿Soy yo la equivocada?”, si realmente su actuación en la aeronave había sido incorrecta o si, por el contrario, su vecino de asiento había sido exagerado. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Lejos de recibir buenos comentarios o palabras de aliento por parte de la comunidad virtual, decenas de usuarios arremetieron en su contra.

Para empezar, muchos consideraron que el consumo excesivo de alcohol durante un vuelo está mal. Algunos incluso le advirtieron que era un delito: “La próxima vez, emborráchate en privado o en un lugar donde las payasadas de borracho son aceptables”; “Es muy ilegal estar borracho y desordenar en un avión. Tienes suerte de no te hayan arrestado al aterrizar”; “Estar borracho en el avión básicamente convertirá a cualquiera en un gilipollas. Estoy sorprendido de que la azafata siguiera sirviéndote”; “No eres un gilipollas por reírte, eres el gilipollas por estar borracho en un avión y evidentemente ser disruptivo”, fueron algunos de esos comentarios.

Un usuario de Reddit recomendó siempre mantenerse con audífonos y alejado de otros pasajeros para no molestarlos Unsplash

Por otro lado, hubo quienes consideraron que no era malo beber en el avión, pero que sí debía tener cuidado al hacerlo. En ese mismo tono, apareció una de las pocas opiniones de aliento a la viajera. “Me encanta beber cuando viajo. Puedo sentarme en un bar del aeropuerto y desconectarme de todo. Bebo una buena cerveza o whisky dependiendo de la duración de la escala. ¿Estoy a veces un poco tostado? Sí. Pero me mantengo aislado y uso auriculares (para no hacer desorden)”, aseveró el usuario.

LA NACION