“No tengas miedo, tené coraje”: encontró una carta que dejó su padre diez años después de su muerte

Cuando alguien muere, sus pertenencias quedan en manos de los familiares, pero a veces es doloroso revisarlas. Una joven encontró una carta de su padre, una década después de su muerte. Estaba dedicada a ella y a sus hermanos y, al leerla, no pudo contener la emoción.

Amy Clukey, docente de inglés en la Universidad de Louisville en el Estado de Kentucky, Estados Unidos, compartió en su cuenta de Twitter una carta escrita a mano por su padre, Rick Clukey, con fecha del 27 de junio de 2012. El manuscrito fue hallado por el hermano de la mujer, Liam, 9 años después del fallecimiento de su autor, en 2013, cuando un severo cáncer de pulmón terminó con la vida del hombre a sus 53 años.

Amy Clukey compartió una carta escrita a mano por su padre. Twitter: @AmyClukey

Rick se dedicaba a la apicultura y plasmó sobre el papel su deseo de que alguno de sus seis hijos siguiera la misma pasión que él sentía. ”Espero que esta nota la encuentre alguno de mis hijos, que tenga curiosidad por la apicultura. Es bastante fácil y podés aprender todo lo que necesitas saber de manera online”, escribió. Y apuntó: “Las abejas hacen más productos además de la miel y es un pasatiempo que puede suponer una fuente de ingresos adicionales. Así que no tengas miedo, tené coraje. Buena suerte. Con amor, papá”.

Amy Clukey junto a su padre Rick, durante el verano en el que el hombre escribió el manuscrito. Twitter: @AmyClukey

La publicación de Amy, que es la mayor de los hermanos, se viralizó en las redes sociales y en Twitter ya acumula más de 800 mil likes y alrededor de 43 mil retuits. “Esta nota la encontramos, nueve años después de su muerte, entre su equipo de apicultura. Se te extraña, papá”, expresó.

Ante la repercusión de su publicación, la mujer dijo que “no esperaba que llamara tanto la atención”. “Creo que mi padre lo apreciaría”, señaló, y compartió una foto junto a él, la cual fue capturada durante el verano en el que escribió la nota.

Un sueño que se cumplirá

El sueño de Rick parece que se cumplirá. Amy afirmó que una de sus hermanas, Emily, “planea dedicarse a la apicultura luego de comprar una casa”. Del mismo modo, y tal como reveló, otro hermano muestra interés por el rubro.

Además, la mayor de los hijos de Rick se adentró la profesión: “Planté un jardín de polinizadores y, mientras investigaba cómo instalar uno, leí que las abejas memorizan las caras de los humanos que trabajan a su alrededor. Por lo tanto, no son agresivas hacia ellos”. De todos modos, manifestó que no cree que se dedique a ello en un futuro próximo: “Mi papá dejó muchas tradiciones y no creo que retome esta a corto plazo”.

En la publicación, los usuarios de la red social también compartieron sus experiencias: “Mi papá falleció en 2014 y le encantaba la jardinería. Después de que compré mi primer hogar, que tenía un patio pequeño, creó un plano para mí, con recortes de cómo se veía cada planta. Lo guardaré para siempre”, expresó una de ellas.

Los usuarios de la red social compartieron sus experiencias similares. Twitter: @KristaJacobsen

“Después de la muerte de mi abuelo, encontré un libro que le regalé por el Día del Padre. En la portada, escribí un mensaje y lo firmé: ‘Te amamos, papá'. Él escribió debajo, sin que lo supiéramos: ‘Yo también los amo’. Ahora siempre va conmigo”, escribió otro usuario junto a una imagen de un tatuaje en el brazo con dicha frase.