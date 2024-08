Nueva citación al alcalde de Nueva York en investigación por corrupción, según medios

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue citado nuevamente en el marco de una investigación por corrupción relacionada con su campaña electoral en 2021, reportó el jueves el diario The New York Times.

El periódico informa de tres nuevas citaciones federales emitidas en julio a Adams, al Ayuntamiento y a su comité electoral, todas ellas con la finalidad de buscar una amplia gama de potenciales pruebas , incluidos mensajes telefónicos y documentos físicos.

Adams, el segundo alcalde negro de la capital financiera estadounidense, ha estado en el centro de varios escándalos, incluida una acusación por agresión sexual y señalamientos de corrupción.

El FBI y fiscales locales investigan si una empresa constructora de Nueva York, presuntamente vinculada al gobierno turco, utilizó empresas fachada para donar dinero a la campaña de Adams a la alcaldía, que asumió en 2022.

"Igual que administraciones anteriores que tuvieron que pasar por citaciones, uno participa, uno coopera", dijo Adams a la emisora ABC7 de Nueva York.

"Lo he dejado claro, soy un exagente de las fuerzas de la ley. Lo he dicho una y otra vez: me mantengo irreprochable", dijo.

El FBI declinó hacer comentarios y la oficina del fiscal local que supervisa la investigación no respondió a las solicitudes de comentarios.

