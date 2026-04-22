Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de abril

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 22 de abril la temperatura rondará entre 47 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Sureste

: 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.