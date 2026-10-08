Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 8 de octubre la temperatura rondará entre 53 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Oeste

: 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El viernes 9 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 10 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 11 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.

Columbus Day 12 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 13 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 14 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.