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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 72 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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