Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 8 de octubre la temperatura rondará entre 53 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El viernes 9 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 10 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 11 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.

Columbus Day 12 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 13 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 14 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
LA NACION
Más leídas
  1. Un país a contramano del mundo: el SMN anticipa que el Súper Niño tendrá características únicas en la Argentina
    1

    Un país a contramano del mundo: el SMN anticipa que el Súper Niño tendrá características únicas en la Argentina

  2. ¿Quiénes están detrás de la violencia? La pregunta que desvela a Francia en medio de las protestas estudiantiles
    2

    ¿Quiénes están detrás de la violencia? La pregunta que desvela a Francia en medio de las protestas estudiantiles

  3. Zaira Nara rompió el silencio sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen
    3

    Zaira Nara rompió el silencio sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen: “No mentí, oculté la verdad”

  4. Stellantis Sudamérica advierte que podría cerrar sus dos fábricas en la Argentina
    4

    Stellantis Sudamérica advierte que podría cerrar sus dos fábricas en la Argentina