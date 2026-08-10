Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 73 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.