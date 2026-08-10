1
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 73 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Natalia Oreiro contó cómo está hoy su hijo Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada
- 3
Seis de cada 10 pesos que perdió la recaudación en los últimos tres años están ligados a la actividad económica
- 4
¿Solo teorías? Analizan si los medicamentos para bajar de peso también podrían prolongar la esperanza de vida