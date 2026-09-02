Nueva ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela "en unos 10 días", según Rubio

Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición en Venezuela se llevará a cabo dentro de unos 10 días, declaró el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", afirmó Rubio a la emisora de radio de Fox News.

El gobierno liderado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición venezolana celebraron en agosto su primer ciclo de diálogo con miras a una transición política.

Este diálogo, impulsado por Washington, tuvo lugar siete meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se encontraba el miércoles en Caracas para cerrar un acuerdo bilateral que podría permitir a Washington controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Hablando de la transición política, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición".

"Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso", prosiguió el secretario de Estado estadounidense.

Pero "las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios", advirtió.

Al hablar del acuerdo petrolero, subrayó que presentaría "ciertas ventajas a corto plazo, pero también garantiza que sean Estados Unidos —y no China, ni Rusia, ni Irán— quienes ocupen una posición estratégica frente al mayor productor de petróleo" del continente americano.