Nueva York marca la cuenta regresiva para el Mundial con luces en el Empire State

El Empire State, uno de los icónicos edificios de Nueva York, se iluminó el martes con los colores de las banderas de México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones del Mundial de fútbol a mediados de año, para conmemorar los 100 días que restan para el inicio del torneo.

Los organizadores estuvieron acompañados por las tres mascotas oficiales -el alce Maple (Canadá), el jaguar Zayu (México) y el águila calva Clutch (Estados Unidos)- durante una ceremonia celebrada en el rascacielos de Manhattan, de 443 metros de altura.

Un récord de 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Catar 2022, y millones de aficionados se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México para la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.

"Seguimos con los preparativos, estamos en pleno apogeo, pero aquí es donde empieza lo divertido", dijo a la AFP Alex Lasry, director ejecutivo del comité organizador de la FIFA para la subsede Nueva York-Nueva Jersey.

Consultado sobre cómo se preparan ante posibles perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio, Lasry respondió: "nuestro objetivo como Comité Organizador de Nueva York-Nueva Jersey es estar preparados para dar la bienvenida al mundo a nuestra región y queremos asegurarnos de que todos los que vengan aquí tengan una experiencia segura".

"Se puede sentir, está empezando a convertirse en una realidad. Y estar a 100 días del primer saque inicial es emocionante", afirmó.

"Se supone que debe unirnos y, ya sabes, estamos deseando dar la bienvenida al mundo a nuestra región para participar en lo que creo que será el mayor evento deportivo y de entretenimiento global que el mundo haya visto jamás".

El mayor espectáculo del fútbol mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá casi seis semanas después, el 19 de julio, en el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, situado a las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos en 16 sedes distribuidas en cuatro husos horarios. La mayor parte de los encuentros se celebrará en Estados Unidos, que albergará 78 compromisos del torneo.