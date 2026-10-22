Nueva York prohíbe los carruajes tirados por caballos tras una muerte en Central Park

NUEVA YORK.– Una de las postales más emblemáticas de Nueva York está a punto de desaparecer. El Concejo Municipal aprobó este jueves una ley que prohibirá los tradicionales carruajes tirados por caballos que recorren Central Park a partir del 1 de junio de 2028, una medida que pone fin a más de 150 años de historia y reaviva una larga disputa entre defensores de los derechos de los animales y trabajadores del sector turístico.

La decisión llega después de casi dos décadas de controversias por las condiciones en las que trabajan los animales y los riesgos que representa esta actividad en uno de los parques más concurridos del mundo. El punto de inflexión fue la muerte de un turista indio de 18 años en junio, cuando cayó de un carruaje cuyo caballo se había desbocado.

La víctima, Romanch Mahajan, visitaba la ciudad junto a su familia para celebrar su graduación. El episodio provocó una fuerte conmoción y aceleró el debate legislativo, hasta el punto de que la nueva normativa fue bautizada en su homenaje como Ley Romanch.

La presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, durante una conferencia de prensa previa a la votación para prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park Yuki Iwamura - AP

La prohibición, sin embargo, no será inmediata. El plazo de transición busca dar tiempo a los cerca de 150 cocheros que dependen de esta actividad para encontrar nuevas oportunidades laborales, explicó la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin.

La normativa contempla que la administración local elabore un programa de reconversión laboral, con opciones de capacitación, asesoramiento y búsqueda de empleo. También deberá estudiar posibles mecanismos de compensación económica para los titulares de licencias.

To those who for years have been advocating for an end to New York City’s horse carriage industry: We did it! pic.twitter.com/MjYsVLUfRP — Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) October 22, 2026

El futuro de los más de 160 caballos utilizados en estos paseos también forma parte de las disposiciones de la ley. Los animales no podrán ser vendidos a mataderos ni destinados a otras actividades de transporte turístico en carruajes, mientras las autoridades deberán trabajar para garantizar su retiro en condiciones adecuadas.

La medida deberá ser promulgada por el alcalde Zohran Mamdani, quien ya había manifestado su respaldo a la prohibición, aunque también expresó preocupación por el futuro de los trabajadores y propietarios de los carruajes. Su administración se comprometió a proteger tanto a las personas afectadas como a los animales.

Una tradición que divide a Nueva York

Los paseos en carruajes forman parte del paisaje neoyorquino desde el siglo XIX y se convirtieron con el tiempo en una de las atracciones turísticas más reconocibles de Central Park. Sin embargo, su continuidad enfrenta desde hace años una creciente resistencia de organizaciones animalistas, que denuncian las condiciones de trabajo de los caballos, su exposición al tránsito y a las temperaturas extremas, y los riesgos de accidentes.

El debate tampoco es nuevo en el ámbito político. Durante su gestión, el exalcalde Bill de Blasio intentó terminar con esta actividad, pero sus iniciativas fracasaron ante la resistencia del sector y la falta de consensos.

La policía investiga el lugar donde un caballo de carruaje se desbocó y provocó la muerte de un adolescente indio en Nueva York, el 17 de junio de 2026 WABC-TV

Los cocheros, por su parte, denuncian que la prohibición amenaza sus medios de vida y pone fin a una tradición que muchas familias mantuvieron durante generaciones. El sindicato que los representa anunció el miércoles que impugnará la medida ante la Justicia, al considerar que castiga a todo un sector por un accidente aislado.

La polémica incluso llegó a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, nacido en Nueva York, lamentó en su red Truth Social la desaparición de lo que definió como una “experiencia neoyorquina por excelencia” y una “gran tradición”.

En la vereda opuesta, la organización de defensa de los derechos de los animales PETA celebró la votación y anunció una donación de 50.000 dólares para contribuir a financiar la atención de los caballos. En un comunicado, calificó la actividad como una “industria ignominiosa” y defendió la necesidad de ponerle fin.

Agencia AFP