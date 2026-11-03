Nueva York reporta su primera muerte por sarampión en 30 años

Un niño murió en Nueva York tras contraer sarampión, en el primer fallecimiento por esa enfermedad en 30 años, informaron el lunes las autoridades.

El menor falleció en el condado de Lewis, en el norte del estado de Nueva York, según autoridades locales y estatales.

"Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión", indicó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.

"Como madre y abuela, no puedo imaginar lo que está pasando la familia", agregó.

Hochul, una demócrata, pareció vincular la muerte con las políticas sanitarias del gobierno del republicano Donald Trump, al afirmar que es "un devastador recordatorio de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses de enfermedades prevenibles".

Estados Unidos enfrenta su peor brote de sarampión en 35 años.

Hasta el 29 de octubre, se han registrado este año 4.834 casos de la enfermedad en 47 estados, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

El sarampión había sido declarado erradicado en Estados Unidos en 2000, tras años de campañas de vacunación.

Pero la enfermedad volvió los últimos años al crecer el escepticismo con las vacunas.

El sarampión causa fiebre, dificultades respiratorias, erupciones dolorosas y, en casos graves, neumonía e inflamación cerebral, que pueden llevar a la muerte.

Esta infección causa decenas de miles de muertes cada año en todo el mundo.