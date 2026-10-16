Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 37 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Noroeste

: 14 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.