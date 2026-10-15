Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 49 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noreste

: 5 a 8 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego baja probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.