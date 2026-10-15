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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 49 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El viernes 16 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El sábado 17 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego baja probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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