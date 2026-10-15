Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 49 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 16 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El sábado 17 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego baja probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. Fundó cinco unicornios, levantó US$10 millones y ahora apuesta por la Argentina
    1

    La nueva apuesta de Martín Varsavsky: levantó US$10 millones y desembarca en la Argentina con un ambicioso proyecto

  2. El crecimiento explosivo de Vaca Muerta pone al país a punto de romper una barrera que nunca logró cruzar
    2

    Más inversión, más exportaciones y menos subsidios: cómo Vaca Muerta cambió la ecuación energética

  3. Cómo harán River y Estudiantes para que la sinergia entre ambos se cristalice en un frente anti Tapia
    3

    El día después de la alianza entre River y Estudiantes: quiénes pueden sumarse, cómo será la sinergia y qué opina la AFA

  4. Los informes sobre Messi en Barcelona y la advertencia de uno de los ojeadores: “No se debe fichar”
    4

    “Es un Maradona”: revelaron los informes sobre Lionel Messi cuando llegó a Barcelona y uno recomendó no contratarlo