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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 38 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 17 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.