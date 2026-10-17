Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 38 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 17 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 14 a 17 mph, Noroeste

: 14 a 17 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.