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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
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