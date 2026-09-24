Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Este

: 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.