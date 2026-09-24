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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 30 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
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