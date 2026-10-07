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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 7 de octubre la temperatura rondará entre 50 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 16 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 8 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 10 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 11 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
Columbus Day 12 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 13 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
LA NACION
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