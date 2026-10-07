Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 7 de octubre la temperatura rondará entre 50 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 10 a 16 mph, Suroeste

: 10 a 16 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 8 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 9 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 10 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 11 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

Columbus Day 12 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 13 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.