Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 8 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Suroeste

: 8 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 9 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 10 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 11 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

Columbus Day 12 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 13 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.

El miércoles 14 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.