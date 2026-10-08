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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 8 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 10 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 11 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
Columbus Day 12 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 13 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.
El miércoles 14 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
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