Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Suroeste

: 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.