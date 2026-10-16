Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 36 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 44%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 21 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 21 mph, Noroeste

: 21 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 44%

: 44% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.