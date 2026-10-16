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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 36 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 44%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 21 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 21 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 44%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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