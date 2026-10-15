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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El viernes 16 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 78%.
El sábado 17 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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