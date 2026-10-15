Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Norte

: 6 a 9 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 78%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.