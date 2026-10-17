Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 8,30 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Noroeste

: 8 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.