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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
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