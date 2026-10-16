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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 34 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 48%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 48%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.