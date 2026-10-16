Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 34 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oeste

: 10 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.