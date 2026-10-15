Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 44 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Norte

: 1 a 7 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y luego chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 97%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.