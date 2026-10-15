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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 44 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El viernes 16 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y luego chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 97%.
El sábado 17 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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