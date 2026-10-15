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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 44 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 16 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y luego chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 97%.

El sábado 17 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y de nieve probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 19 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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