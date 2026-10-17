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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 32 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 18 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 60%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 19 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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