Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 32 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 18 mph, Noroeste

: 18 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.