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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 46 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 28%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 30 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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