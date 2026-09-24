Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 24 de septiembre la temperatura rondará entre 46 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sureste

: 6 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.