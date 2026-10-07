Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de octubre SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 7 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 8 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 9 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 10 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 11 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.

Columbus Day 12 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 13 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
Más leídas
  1. De Pau Gasol a Sabatini, de Cachito Vigil a Vozinha: las reacciones del deporte por la despedida de Messi
    1

    Las reacciones de los deportistas por el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

  2. Los ocho puntos escritos por CR7 que el DT de Portugal debía decir (y no dijo) y detonaron el escándalo
    2

    Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta

  3. Las empresas investigadas se quedaron con $192.0000 millones: el 40% de los pagos por medicamentos e insumos
    3

    Caso Andis: las empresas investigadas recibieron $192.000 millones y se quedaron con el 40% de los pagos por medicamentos e insumos

  4. Por primera vez en 146 años, una mujer competirá por la presidencia de un histórico club deportivo
    4

    Por primera vez en 146 años, una mujer competirá por la presidencia de un histórico club deportivo