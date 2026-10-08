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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 8 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 9 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 10 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 11 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 42%.

Columbus Day 12 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 13 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 14 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
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