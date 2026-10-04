1
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 5 de octubre la temperatura rondará entre 38 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 16 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad baja de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 7 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 8 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad baja de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Un hombre que mató a dos tripulantes de un buque en 2021 se quitó la vida en una cárcel de La Plata
- 3
El insólito beso de Robbie Williams a Sabrina Rojas y la propuesta que le llegó después: “Si me estás viendo, estoy soltera”
- 4
Lali Espósito volvió a celebrar su despedida de soltera con un bingo musical y una frase que llegó hasta las remeras