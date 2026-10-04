Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 5 de octubre la temperatura rondará entre 38 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 a 16 mph, Oeste

: 6 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 5 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad baja de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 6 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 7 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 8 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 9 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad baja de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.