Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 41 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 a 22 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 18 a 22 mph, Noroeste

: 18 a 22 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.