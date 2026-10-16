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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 41 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 18 a 22 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 18 a 22 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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