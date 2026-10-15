Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 56 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Noroeste

: 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 55%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 22 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.