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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 56 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El viernes 16 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
El sábado 17 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 22 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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