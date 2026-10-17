Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 42 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 14 a 20 mph, Oeste

: 14 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.