Cuándo y dónde será el Desfile de la Libertad de Nueva York 2024 para festejar con las New York Liberty

El esperado Desfile de la Libertad de Nueva York 2024 ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo el jueves 24 de octubre, a partir de las 10 am (ET). La ciudad de Nueva York honrará al equipo de baloncesto femenino de la WNBA, las New York Liberty, tras su histórica victoria en el campeonato, que incluyó una emocionante prórroga.

Este evento, que tendrá lugar en el icónico Cañón de los Héroes, será un desfile con cintas de papel y marcará la tercera vez que un equipo femenino recibe este prestigioso homenaje en la ciudad.

El alcalde Eric Adams compartió los detalles del evento, invitando a todos los neoyorquinos a sumarse a la celebración. Tras el desfile, se llevará a cabo una ceremonia en la plaza del Ayuntamiento, que tiene capacidad para 3.500 personas. La última vez que un equipo deportivo fue celebrado de esta manera fue en 2019, cuando la selección femenina de fútbol de Estados Unidos ganó la Copa del Mundo.

Detalles del Desfile de la Libertad de Nueva York 2024

El recorrido del desfile seguirá la tradición de la ciudad, comenzando en Battery Park y avanzando por Broadway hasta la plaza del Ayuntamiento. Para acceder, los fanáticos deberán adquirir tickets en el sitio https://liberty.wnba.com/2024champions.

Si bien el desfile está programado para comenzar a las 10 a.m., es recomendable llegar con anticipación, ya que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) empezará a cerrar las calles aledañas desde las 6 a.m.

Además, se impondrán restricciones de estacionamiento a partir de la medianoche del miércoles 23 de octubre, y los vehículos que no sean retirados a tiempo serán remolcados.

Como es habitual en eventos de esta magnitud, el tráfico en Manhattan se verá afectado. Las principales calles cerradas incluyen Broadway y sus alrededores, mientras que la salida de Centre Street del Puente de Brooklyn, en dirección a Manhattan, también permanecerá cerrada durante el desfile. Quienes necesiten utilizar el puente deberán acceder a través de Frankfort Street o Pearl Street.

Asimismo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) advirtió que habrá desvíos en varias líneas de autobuses y es posible que ciertas estaciones de metro cercanas al área del desfile cierren temporalmente. Se recomienda a los usuarios del transporte público consultar el sitio web de la MTA para obtener información actualizada sobre los cambios en el servicio.

Un desfile con historia

El Desfile de la Libertad de Nueva York 2024 será el primer desfile con cintas de papel en la ciudad desde 2021, cuando se rindió homenaje a los trabajadores esenciales y socorristas por su respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en NBC New York recordaron que el último desfile dedicado a un equipo deportivo ocurrió en 2019, cuando la selección de fútbol femenina de Estados Unidos fue celebrada tras su victoria en la Copa del Mundo.

Los desfiles con cintas de papel en Nueva York tienen una larga y rica tradición, con más de 200 eventos de este tipo desde que comenzaron a realizarse. Los edificios y negocios a lo largo de la ruta son los principales encargados de lanzar el confeti, aunque muchos residentes también se suman con sus propios papeles.

Este jueves, Nueva York se vestirá de fiesta una vez más para celebrar un logro histórico en el deporte femenino. Con las New York Liberty como protagonistas, el Desfile de la Libertad promete ser una jornada inolvidable para el equipo, sus seguidores y todos los que asistan a este homenaje.

LA NACION