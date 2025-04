Dura menos de dos horas, es furor en Netflix y cuenta una historia real

Desde su estreno el 5 de abril, Inexplicable se posicionó rápidamente entre los títulos más vistos de Netflix en Latinoamérica. Dirigida por Cristian Ponce y protagonizada por Letícia Spiller, Eriberto Leão y André Ramiro, la película que se sitúa en Río de Janeiro durante una fuerte tormenta en 1996 narra la historia de Gabriel Montenegro, un niño deportista cuya vida da un giro inesperado tras ser diagnosticado con una enfermedad terminal.

La producción pone el foco en cómo sus padres, enfrentando la angustia y la desesperación, se aferran a la fe y movilizan a toda la comunidad para acompañarlo en su lucha. Lo que comienza como un drama íntimo, se transforma en una cadena de solidaridad de parte de los amigos, vecinos y conocidos del niño.

A lo largo de toda la película -dura 1 hora y 54 minutos-, el film explora el dolor y la fortaleza de una familia que lo da todo por volver a ver a su hijo sano. La actuación de Letícia Spiller en el papel de la madre de Gabriel fue elogiado por su “profundidad emocional”.

Inexplicable, tráiler oficial

En redes sociales, los espectadores que ya quedaron maravillados con la producción no tardaron en dar sus devoluciones para que otros usuarios no la pierdan de vista. “No vean Inexplicable en Netflix si no quieren llorar desde que empieza hasta que termina la película, literalmente te destruye", escribió un usuario en X. A lo que otro sumó: "Inexplicable de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Vayan a verla en Netflix".

Quién es Miguel Venerabile, el actor que interpreta a Gabriel Montenegro

Miguel Venerabile es quien interpreta a Gabriel Montenegro en Inexplicable. Con tan solo 12 años, el actor sorprendió a todos por su carisma en pantalla y por la sensibilidad con la que logró interpretar a su personaje. El adolescente nació el 19 de marzo de 2013 y ya se perfila como una de las nuevas promesas del cine brasileño.

Desde su aparición en la película, su popularidad creció en todo el mundo y su cuenta de Instagram, administrada por sus padres, superó los 27 mil seguidores en tan solo un mes. Allí el joven comparte momentos de su vida diaria, ensayos, entrenamientos y avances de sus próximos proyectos. Fuera de la actuación, Miguel es un apasionado de la lectura, la música y el deporte. Practica jiu-jitsu, juega al básquet y cuida a su perrita Maya.

Miguel Venerabile es el actor que interpreta a Gabriel Montenegro (Foto: Instagram @Miguelvenerabile)

Antes de protagonizar Inexplicable, trabajó como actor de doblaje y participó en obras infantiles como Brinquedos Consertados. También prestó su voz a personajes de producciones animadas, entre ellos Winnie Pooh. En los últimos años, formó parte de títulos como The Naughty Nine y se encargó de doblar a Tate y Kiyo en distintos proyectos.

¿Dónde ver Inexplicable?

Latinoamérica : está disponible en el catálogo de Netflix .

: está disponible en el catálogo de . Estados Unidos : puede verse a través de Angel Studios .

: puede verse a través de . España: por el momento, Inexplicable no está disponible en Netflix ni en otras plataformas.

Reparto completo de Inexplicable

Letícia Spiller

Eriberto Leão

André Ramiro

Adriana Lessa

Víctor Lamoglia

Leonardo Miggiorin

Camila Camargo

Cinthya Falabella

Miguel Venerabile

Bernardo Vasconcellos

Suely Franco

Walter Breda

Moacyr Franco

LA NACION