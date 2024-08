El caso que conmocionó a Eric Adams: ofrece US$1000 de recompensa de su propio bolsillo a quien brinde información

El pasado sábado 24 de agosto, ocurrió una tragedia en Nueva York. Un hombre llamado Kirk Walker, que regresaba de su despedida de soltero y que iba a casarse al día siguiente, murió tras ser atropellado por un auto que iba en sentido contrario. El acontecimiento conmovió al alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien decidió ofrecer una recompensa de su propio bolsillo a aquellos que colaboren con información para encontrar al responsable.

Durante la conferencia de prensa semanal en el Ayuntamiento, explicó que le entregaría US$1000 a todas las personas que ayuden a hallar al conductor que protagonizó el episodio fatal. “Cualquier accidente es un accidente terrible, pero algunos de ellos se convierten en tragedias shakespearianas. Voy a poner 1000 dólares de mi dinero personal para pedir el arresto y condena de esta persona”, expresó.

Trágico accidente en Nueva York: así murió Kirk Walker el día antes de su boda

Kirk Walker regresaba de su despedida de soltero junto a su primo Robert McLaurin cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado que circulaba en sentido contrario por la avenida Henry Hudson Parkway chocó contra el Dodge Challenger en el que se transportaban. Como consecuencia del impacto, tanto Walker como McLaurin perdieron la vida. Según la información policial, el incidente ocurrió el pasado 24 de agosto a las 2.20 hs.

El hombre, de 38 años, iba a casarse con su comprometida y madre de tres hijos, Shauntea Weaver. La ceremonia tenía fecha para el domingo 25 de agosto en el lugar de celebración de bodas Royal Manor en Garfield, Nueva Jersey.

“Se supone que ahora debería estar con mi vestido de novia, no de luto”, dijo Weaver a The Post. Además, contó que ambos habían iniciado un negocio de alquiler de automóviles que había prosperado gracias al esfuerzo y el trabajo duro de su pareja. ”El accidente fue devastador, no solo para mí. Tiene tres hijos que lo amaban muchísimo y que están desconsolados porque se llevaron a su padre”.

“Siento que esto es un programa de televisión y que en cualquier momento me voy a despertar y volver a mi vida real. Cada hora desde que sucedió, una emoción diferente me invade”, concluyó.

Por su parte, Adams manifestó que se comunicó el martes 27 de agosto con la madre del fallecido. “Fue un accidente terrible, la familia está devastada. Hablé con la hermana también”, señaló. La familia planea realizar una ceremonia conmemorativa en el lugar de los hechos y el alcalde sostuvo que los ayudará en todo lo que pueda.

Qué sucede con el conductor prófugo

Tras el accidente, el imprudente conductor, aún prófugo, y su acompañante abandonaron la camioneta antes de que se incendiara. Los oficiales pudieron ubicar a la persona que iba de copiloto a unos nueve metros del siniestro y lo llevaron al hospital. Todavía no se le imputó ningún cargo. El vehículo también impactó contra un Audi S3 2018 que conducía a máxima velocidad y cuyos dos ocupantes fueron enviados al hospital, pero sin heridas que pongan en peligro sus vidas.

