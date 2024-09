Escándalo en Nueva York: ¿Podrían destituir al alcalde Erick Adams tras acusaciones de corrupción en su contra?

Este miércoles se dio a conocer que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, está acusado de corrupción, lo que ha generado preguntas acerca de si será destituido o renunciará al cargo que ocupa desde enero de 2022. El demócrata, de 64 años, que fue agente del Departamento de Policía de Nueva York, senador estatal y presidente del distrito de Brooklyn, enfrenta un escándalo, pero señaló que es inocente.

En un video que se compartió a los medios este miércoles por la noche, el alcalde señaló que los cargos por los que sería acusado son “completamente falsos y se basarían en mentiras”. Agregó: “Lucharé contra estas injusticias con cada gramo de mi fuerza y mi espíritu. Si me acusan, sé que soy inocente”, con lo que dejó ver que no renunciara, pese a diversas peticiones.

¿Destitución o renuncia?: qué pasará con el alcalde Erick Adams

De acuerdo con The New York Times, medio que dio a conocer la acusación federal, “no existe ningún requisito legal para que deje el cargo”. En caso de que decida renunciar antes de que termine su mandato (el próximo año), el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, se convertiría en alcalde interino y después de tres días, estaría obligado a convocar elecciones especiales.

La Carta de la Ciudad de Nueva York, que define la organización, las funciones y los procedimientos y políticas esenciales del gobierno municipal, precisa en el Artículo 9. Remoción de alcalde, que “podrá ser destituido de su puesto por el gobernador después de que se le presenten los cargos y se le entregue una copia de los cargos y se le dé la oportunidad de ser escuchado en su defensa”.

La gobernadora Kathy Hochul tendría el poder de destituir al alcalde Eric Adams MICHAEL M. SANTIAGO - MICHAEL M. SANTIAGO

En este caso, la gobernadora Kathy Hochul tendría el poder de destituirlo, pero hasta el momento no ha hecho comentarios con respecto a la acusación de Adams. Según la Carta: “En espera de la preparación y resolución de los cargos, el gobernador podrá suspender al alcalde por un período no mayor de treinta días”.

The New York Times advierte que los neoyorquinos “entrarían en territorio desconocido”, esto debido a que ningún gobernador ha ejercido tales poderes en la historia reciente. “El precedente más cercano ocurrió en 1931, cuando el gobernador Franklin D. Roosevelt celebró 14 días de audiencias sobre la mala conducta del alcalde Jimmy Walker, quien finalmente dimitió en 1932 antes de irse a Europa”, explican.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, habla durante una rueda de prensa en el exterior de Gracie Mansion, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Nueva York. Yuki Iwamura - FR171758 AP

James M. McGuire, que fue asesor del exgobernador George Pataki, explicó al medio: “Cuando se leen en conjunto la Constitución, los estatutos y la Carta de la Ciudad, el gobernador tiene amplia libertad para decidir qué acciones o faltas de acción justificarían la destitución de un alcalde”. Destacó que se requieren algunos cargos específicos, pero los tribunales nunca han determinado cuán específicos deben ser, “lo que permite a los gobernadores utilizar el poder de destitución como un garrote para forzar las renuncias”.

Por su parte, Newsweek indicó que nunca antes un alcalde en funciones de la ciudad de Nueva York ha sido arrestado ni acusado penalmente. En el caso de Bill de Blasio, fue investigado previamente por corrupción durante su campaña de 2013, pero nunca se presentaron cargos. De manera similar, Mike Bloomberg fue investigado en 2010 por donaciones cuantiosas, pero no enfrentó ninguna acusación penal.

