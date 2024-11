Esta ciudad de Nueva York tiene el alquiler más barato entre las principales metrópolis de EE.UU.

Nueva York es una de las jurisdicciones con el costo de vida más elevado de Estados Unidos. Sin embargo, existen áreas donde los precios son más económicos. En ese sentido, Buffalo se destaca como la ciudad más accesible entre las metrópolis de EE.UU., ideal para que aquellas personas que reciben el salario mínimo puedan afrontar los gastos del alquiler.

Un estudio reciente de Clever Real Estate reveló que esta localidad ofrece las rentas más bajas para inquilinos entre las 50 principales ciudades del país. En un análisis detallado sobre los precios de propiedades de diferentes tamaños, Buffalo se destacó como la opción más barata para trabajadores con ingresos mínimos.

Buffalo se destacó como la opción más barata para trabajadores con ingresos mínimos que desean alquilar en Nueva York Pexels / Quintin Gellar

Buffalo: salario mínimo y precios de los alquileres

El salario mínimo en el estado de Nueva York es de US$15 por hora, que supera el mínimo federal que se mantiene en US$7,25. Este diferencial marca una ventaja considerable para quienes alquilan en Buffalo, donde la renta de un apartamento de una habitación tiene un costo justo de mercado de 1001 dólares mensuales.

En promedio, esa cifra representa el 39% del ingreso de un trabajador con salario mínimo que gana aproximadamente US$2600 al mes. Esto convierte a Buffalo en el área metropolitana con mejor relación costo-ingreso para inquilinos, según el informe.

Sin embargo, no se cumple el estándar de asequibilidad, que plantea que el alquiler no supere el 30% del salario total. Ninguna de las 50 áreas metropolitanas más grandes de EE.UU. logra cumplir con esa relación ideal entre renta y salario, ni siquiera si se tienen en cuenta las viviendas más pequeñas. “Hay ofertas, pero no es asequible”, aseguraron los investigadores en el documento.

Los mejores lugares de EE.UU. para alquilar Unsplash

El estudio también destaca que, aparte de Buffalo, solo otras dos ciudades tienen alquileres de una habitación que absorben menos de la mitad del salario mínimo local: St. Louis, en Missouri, y Hartford, capital de Connecticut. Ambas, aunque más costosas, son alternativas comparativamente razonables para quienes buscan viviendas dentro de un rango accesible. El resto de las grandes áreas urbanas analizadas enfrenta un desbalance aún mayor, con porcentajes que sobrepasan ampliamente el 50% de los ingresos.

Para llevar a cabo este informe, se tuvo como premisa que los trabajadores con salario mínimo desarrollan sus tareas laborales durante 40 horas semanales sin hacer horas extras ni tener días libres no pagados. Es así que Buffalo aparece como el sitio más asequible en un contexto donde el costo de vida sigue en alza.

Los expertos en finanzas personales sugieren no destinar más del 30% del ingreso bruto mensual a la vivienda, incluyendo todos los costos asociados, como servicios públicos y seguros. A pesar de esto, este criterio no se ajusta a las realidades económicas actuales, sobre todo para quienes tienen ingresos más bajos.

Según el informe, Buffalo no es verdaderamente asequible para alquilar Helena Lopes / Pexels

El ranking de los mejores lugares de EE.UU. para alquilar en pareja

Según este informe, una pareja o compañeros de piso que sean trabajadores a tiempo completo, cada uno con un salario mínimo, solo podrían alquilar de forma asequible un apartamento de una habitación en nueve de las 50 mayores metrópolis de Estados Unidos. Estas son:

Buffalo, Nueva York

San Luis, Misuri

Hartford, Connecticut

Minneapolis, Minnesota

Providencia, Rhode Island

Cincinnati, Ohio

Cleveland, Ohio

Ciudad de Kansas, Misuri

Denver, Colorado