Este será el salario mínimo en Texas en 2025 por ciudad: ¿aumenta para los empleados?

El salario mínimo suele ser un tema de constante debate en Estados Unidos debido a que hace más de 15 años que la base federal no tiene una actualización. Los diferentes estados tienen la potestad de establecer sus propias remuneraciones, pero en algunos casos no ha ocurrido hasta la actualidad. Esto pasa en Texas, aunque varias de sus ciudades tienen planes de llegar a nuevos acuerdos.

El salario mínimo de buena parte de Texas aumentará en 2025 Unsplash

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Texas se rige por la tarifa mínima básica federal por hora, que es de US$7,25. Para 2025, el salario mínimo está programado para mantenerse en esa cantidad en el estado de la Estrella Solitaria. Ha sido así desde que se convirtió en ley en 2009. Asimismo, cuando un empleado recibe propinas por su trabajo, el salario mínimo en Texas cae a 2,13 dólares por hora.

A pesar del salario estatal, diferentes ciudades comenzaron a hacer modificaciones. Esto es lo que ocurrirá en las principales metrópolis de Texas con el salario mínimo en 2025.

Fort Worth presiona para obtener más salario mínimo

En Forth Worth, por ejemplo, los defensores presionan por un salario mínimo de 20 dólares para los empleados de la ciudad, que paga a sus empleados US$15,45. Si bien no logran avances, tienen una coalición que aboga por esta modificación.

En Austin el sueldo será más alto en 2025

Según se indica en la página del gobierno de Austin, el salario digno de la ciudad de Austin es de $21,63 por hora y entró en vigencia a partir de octubre de 2024, continuando en 2025. Este fue el resultado de una decisión del Ayuntamiento de aumentar el salario mínimo vital para la ciudad de Austin. Este salario se aplica a los empleados municipales regulares y temporales.

Houston implementará un incremento

En Houston, el aumento proyectado para 2025 llevará el salario mínimo por hora a US$15,04. Esta decisión busca aliviar principalmente las dificultades financieras de los trabajadores de sectores clave como la hospitalidad y el comercio minorista, que han sido especialmente afectados por el estancamiento salarial. El nuevo monto representará más del doble del estándar federal, un ajuste importante en una de las ciudades más grandes del estado, que también ha visto un aumento considerable en el costo de vida.

En Houston, el aumento proyectado para 2025 llevará el salario mínimo por hora a US$15,04 TripAdvisor

El salario mínimo en Dallas

Según se indica en el índice de salarios de Work Stream, el salario mínimo en Dallas no ha cambiado desde 2009. No obstante, en 2022, el Ayuntamiento de Dallas aprobó un plan para aumentar gradualmente el salario mínimo a 15 dólares por hora para 2025. Aún no está claro si llegará a implementarse.

Dallas es una de las ciudades más importantes del sur de Estados Unidos Visit Dallas

El salario mínimo de San Antonio en 2025

El salario mínimo actual en San Antonio es el mismo que el salario mínimo federal. Es decir, todos los trabajadores, independientemente de su edad u ocupación, tienen derecho a ganar al menos 7,25 dólares por hora. Sin embargo, hay propuestas para cambiarlo.

Una aprobaría el salario mínimo a US$15 por hora durante un período de varios años. En tanto que otra propuesta busca pasar a US$10 por hora de inmediato. El salario mínimo en San Antonio se ajustó por última vez en 2009.