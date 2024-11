Impactante video: un trabajador se salvó de milagro de un accidente en una autopista de Nueva York

Un empleado del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés) casi pierde la vida en su puesto de trabajo mientras cortaba el pasto y recogía basura, luego de que un camión a toda velocidad impactara contra dos camionetas gubernamentales ubicadas en la banquina. El siniestro ocurrió el pasado 28 de octubre, alrededor del mediodía, en la ruta I-81 cerca de Whitney Point, en el condado de Broome.

El impactante video fue dado a conocer por la cuenta de X oficial del DOT de Nueva York con el siguiente mensaje: “Nuestros trabajadores de carreteras arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras las carreteras de Nueva York y este reciente accidente en la I-81 cerca de Whitney Point es un recordatorio aterrador de los peligros que enfrentan”.

En las imágenes se puede ver cómo el trabajador levantó las manos mientras veía venir al camión a toda velocidad. Probablemente, suponía que el conductor de este vehículo de alquiler amarillo de la marca Penske iba a realizar una maniobra evasiva. Sin embargo, impactó directamente contra el rodado que estaba frenado en la banquina.

Afortunadamente, tal como se muestra en el video, el hombre logró moverse unos segundos de que el camión chocara y saliera del camino. “Conductores: reduzcan la velocidad, desvíense y manténganse alertas en las zonas de trabajo; estas acciones simples pueden salvar vidas”, añadió el DOT en su cuenta de X.

El informe de la Policía, tras el accidente en una ruta de Nueva York

Según informó la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés), el conductor responsable fue identificado como Muhammed A. Wesley, un hombre de 36 años que reside en Phoenix, Arizona. Viajaba hacia el norte por la I-81 en un camión de carga de Penske y no advirtió que había una zona de trabajo con dos vehículos del DOT estacionados en el arcén de la carretera.

El trabajador del DOT estaba cortando el pasto y recogiendo basura al lado de la ruta cuando un camión envistió contra los vehículos estatales X (@NYSDOT)

Según explicó la NYSP, se había colocado un cartel con la indicación “corte de césped adelante” para alertar al público. Además, ambos vehículos del DOT tenían sus luces ámbares activadas. “Los trabajadores en el área estaban cortando el césped y recogiendo basura. Wesley posteriormente chocó contra un atenuador del DOT y un pequeño camión volquete del DOT, apenas esquivando a un trabajador del DOT antes de salirse de la carretera. No se reportaron heridos”, menciona el comunicado.

Por último, en su comunicado, las autoridades dejaron un mensaje para las personas que transiten esas rutas: “¡Por favor, preste atención mientras conduce! La Ley de Cambio de Carril establece que los conductores deben tener cuidado para evitar todos los vehículos detenidos en la vía. Revise el tráfico a su alrededor, reduzca la velocidad y cambie de carril si es seguro hacerlo”.

Las repercusiones del caso: “Esto es inaceptable”

Luego de que el DOT difundió el video a través de las redes sociales, las repercusiones no tardaron en llegar. La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York (NYSThruway, por sus siglas en inglés) se pronunció a través de su cuenta de X.

Según confirmó la Policía del Estado de Nueva York, no se reportaron heridas de gravedad X (@NYSDOT)

“¡Esto es inaceptable! Este video de nuestros socios del DOT llega en la misma semana en que la Thruway perdió a uno de nuestros queridos colegas, quien fue atropellado y murió mientras simplemente hacía su trabajo. Nuestros trabajadores de carretera necesitan su atención. Ayúdenlos a llegar a casa seguros y reduzcan la velocidad”, se lee en el posteo.

Por otro lado, varios usuarios de X también opinaron luego de ver el video. La mayoría se mostró impactado por la acción del conductor e incluso pidió penas más altas para este tipo de casos. “Este video es increíble. No hay otros vehículos alrededor. No hay excusa para no cambiar de carril. ¡Cambia de carril, reduce la velocidad y presta atención!”, opinó un usuario en X.